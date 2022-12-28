النيابة تصدر بيانا حول تجار مضاربين ورعية مالي لتهريبهم “السكر” و”الزيت” عبر تمنراست

أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا تكشف فيه عن الأحكام القضائية. التي صدرت في حق ثلاث متهمين موقوفين متابعين بتهم المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية المرتكبة من طرف جماعة منظمة. والتهريب على درجة من الخطورة الذي يهدد الاقتصاد الوطني والصحة العمومية.

وحسب ذات المصدر، فإن المتهمين بعد مثولهم أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، تم معاقبتهم بأحكام قضائية. تراوحت بين المؤبد و3 سنوات سجنا نافذا.

كما أشار البيان أن ملف القضية جرى التخلي عنه من قبل محكمة تمنراست لفائدة محكمة سيدي امحمد قسم مكافحة الجريمة المنظمة. نظرا لخطورة الوقائع.

وسلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء عقوبة السجن المؤبد في حق 3 متهمين موقوفين ويتعلق الامر بالمدعو “، “ع .س.الدين” “أ.ع “، ” ب.أ” ، فيما وقعت ذات الهيئة القضائية 10 سنوات سجنا نافذا في حق الرعية المالي المتهم الموقوف ” ماكانا”. وجاءت الأحكام القضائية بعدما التمست النيابة العامة نفس العقوبة في حق جميع المتهمين عن جناية المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة وجناية التهريب، وجنحة الإقامة الغير شرعية

ويتواجد ضمن المتهين رعية افريقي من جنسية مالية، مقيم بطريقة غير شرعية بأرض الوطن.

كما ثبت من الملف أن الوقائع انطلقت بتاريخ 30 سبتمبر 2022، أين تم ضبط كلا المتهمين الموقوفين كل من ” ب.أ” السائق و” ه.ع” فيما لاذ ثالثهم بالفرار ويتعلق الامر بالرعية المالي المدعو ” ماقا” ، متلبسين بتهريب كمية معتبرة من المواد الغذائية، على مستوى مخرج ولاية تمنراست على متن شاحنة، بغرض تهريبها خارج الوطن.

وتمثلت السلع محل التهريب في 2.5 طن من مادة الفرينة، و3.876 الاف وحدة من مادة الزيت ذات سعة 5 لتر، بالاضافة الى 22 طن من مادة السكر.