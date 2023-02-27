النيابة تطالب بالسجن 5 سنوات لعصابة عرضت لعبة “بلاستيشن” على الفايسبوك للنصب على الضحايا

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، تسليط عقوبة في حق 3 متهمين موقوفين. ينشطون ضمن عصابة مختصة في تزوير العملة النقدية والنصب على المواطنين. عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك“.

بحيث تم الاطاحة بالعصابة عقب صفقة شراء لعبة إلكترونية بلاستيشن” تمت بين الضحية ” س.عبد القادر”. وبين أحد المتهمين المدعو لاكتشاف أنه وقع ضحية نصب. وعلى اثره تم تحديد هوية المتهم المدعو “ح. إ.عبد الرؤوف”وشريكيه “ي.زكريا”،” ش.أمين”.

وحسب جلسة المحاكمة أين تم متابعة المتهمين الموقوفين السالفي الذكر بجنحة تزوير أوراق نقدية. وطرحها في الإقليم الوطني وجنحة النصب والاحتيال، فإن التحريات في القضية انطلقت بمجوب دعوى عمومية حركتها نيابة محكمة الدار البيضاء، من خلال ملف تحري للشرطة القضائية لمقاطعة الدار البيضاء بتاريخ 14 أفريل 2022، بخصوص تزوير أوراق نقدية، راح ضحيتها المدعو ” م.عبد القادر” من خلال صفقة شراء لعبة الكترونية تم عرض اعلان بخصوصها على موقع التواصل الاجتماعي، اذ وبعد تأكيد الرقم الهاتفي للمتصل بالضحية تم تحديد هوية المتهم ” ح.اسلام عبد الرؤوف”، القاطن ببوزريعة، كما تم استغلال كاميرات المراقبه ليتم التعرف على سيارة من نوع ” اودي” بيضاء اللون،التي كان يمتطيها المتهم نفسه ومسجلة باسمه.

و استكمالا لاجراءات التحقيق تم توقيف المتهم : اسلام عبد الرؤوف”، وشريكيه ” ي.زكريا’ و” ش.أمين”.

كما أسفرت التحقيقات الأمنية خلال مداهمة منزل المتهم ” عبد الرؤوف”” عن حجز مبلغ 18 الف دج مزورة. بالاضافة الى7 أوراق على شكل قصاصات مهيأة في اظرفة بريدية.

كما مكنت العملية بعد تفتيش منزل المتهم الثاني” ي زكريا” من حجز وحدة مركزية وأوراق نقدية مزورة من فئة 100دج و200دج.

المتهمون وخلال جلسة محاكمتهم تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف والانكار. بحيث أكد ” أمين ” بأنه لم يكن على علم مسبق بأن الأوراق النقدية مزورة، نافيا في ذات السياق جريمة النصب على الضحية.

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