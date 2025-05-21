النيابة تلتمس تأييد الحكم بـ 3 سنوات حبسا للمتهمة “وحيدة قروج “

إلتمست النيابة العامة على مستوى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تأييد الحكم. في حق عارضة الأزياء والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي المتهمة “وحيدة قروج ” الموقوفة بسجن النساء بالقليعة حاليا. لمتابعتها قضائيا من طرف مدير أعمالها المدعو ” ز.أحمد” المقيم ببلدية خميس الخشنة ببومرداس.

حيث مثُلت المتهمة “وحيدة قروج” أمام ذات الهيئة القضائية، في محاكمة استئنافية، بعد استئناف وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة في الحكم الابتدائي الصادر في حقها. والذي قضى بادانتها بعقوبة الحبس النافذ 3 سنوات و500 ألف دج غرامة مالية نافذة عن جنحة نشر خطاب الكراهية عن طريق تكنولوجيات الاعلام الآلي. وجنحة المساس بحرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط وتسجيل صور لشخص. في مكان خاص بغير إذنه أو رضاه ومخالفة الضرب والجرح العمدي.

في حين تم الحكم على شقيقها غيابيا المتهم الثاني “ق.عبد الغفور” بـ5 سنوات حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضده. قبل أن يعارض المتهم في الحكم الابتدائي بعد توقيفه من طرف مصالح الأمن بالعاصمة.

قروج تعترف بالجرم المقترف

وفي الجلسة اعترفت “قروج” بضربها الضحية مدير أعمالها بتلك الطريقة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد بث الفيديو على أنظار الجمهور، بسبب خيانته لها، لسرقته أموال تعود من عائدات الإشهار.

كما أكد الضحية في تصريحاته للقاضي أنه تعرّض للضّرب والسّب من طرف المتّهمة “وحيدة قروج ” بعد استدراجه إلى مسكنها العائلي برفقة شقيقها ” عبد الغفور”. متمسكا بطلباته الأولية ومتابعة المتهمين كما تأسس الوكيل القضائي للخزينة العمومية طرفا مدنيا في القضية للمطالبة بتعويضات مالية مكتوبة. وبعد السماع لأطراف القضية أحال رئيس الجلسة القضية للمداولة للنطق بالحكم بتاريخة11 جوان المقبل.

تفاصيل القضية

وبالرجوع إلى تفاصيل القضية التي عرضتها ” النهار” ، فقد كشفت تحقيقات قضائية أنجزتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت، في قضية اختطاف الضحية المدعو “ز.أحمد” 29 سنة، من طرف الحلاقة عارضة الأزياء، والمتهمة” وحيدة قروج ” وقائع مثيرة. توصل لها المحققون في إطار التحقيق الذي باشروه، إنطلاقا من الشكوى التي قيدها الضحية، والمرفقة بشهادة طبية بها عجز طبي لمدة 6 أيام. جراء التعنيف الجسدي الذي تعرض له من طرف المتهمة ” وحيدة قروج ” في مسكنها العائلي الواقع بأولاد فايت بالطابق الأول منه. في حدود الساعة 23.30 ليلة 25 فيفري 2025، بعد عملية استدراج محكمة حبكتها لضحيتها. عبر مكالمة هاتفية من تطبيقة ” واتساب” طالبة منه مقابلته فقدم إليها برفقة صديقه وامرأتين. انطلاقا من مسكنه الكائن مقره بخميس الخشنة ولاية بومرداس. ظنا منه أنه لقاء كسائر الأيام باعتباره مسيّر أعمالها منذ سنوات وليس بينهما أي خلافات أو عداوة.

قبل أن يظهر الضحية ” ز.أحمد” في وضعية الشخص المحتحز تحت طائلة التهديد، على مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو تم تداوله بشكل واسع. مخلفا حالة ذعر وهلع بين الجمهور، فكانت ردود الفعل منافية ومنددة. للفعل الذي ارتكبته المتهمة ” قروج وحيدة ” وشقيقها المتواجد في حالة فرار لحد الساعة المدعو ” ق.ع الغفور”. الذي تقاسم معها الدور من خلال تهديد الضحية المختطف بسكين لتخويفه.

حيث دعا العشرات من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحرك السلطات الوصية ومعاقبة الفاعلين.

“العثور على فيديوهات توثق الحادثة”

كما توصّل المحققون من خلال الخبرة الإلكترونية المنجزة على هاتفي المتهمة، بعدما تم تصفح موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” فيديوهات توثق الحادثة. أين تم العثور على مقطعي فيديو الأول مدته دقيقتين يظهر قيام المتهمة بضرب ضحيتها و إهانته. كما تظهر في مقطع فيديو ثاني على موقع “فيسبوك” مدته دقيقة تصرح فيه بأن هاتف الضحية بحوزتها ولن تمنحه له بأي طريقة كانت.

واتضح أن أسباب الجريمة، هو مبلغ مالي لا يتعدى 97 الف سنتيم، كانت المتهمة “قروج” تريد استردادها من “المانجير” ، ولدى وصوله الى مسكنها استقبله المتهم الفار “عبد الغفور ع.” بالمطبخ ، حينها تبادلوا أطراف الحديث عن الأرباح التي جنوها جراء الإشهار لبعض مبيعات الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي. وفجأة قامت بالصراخ في وجهه وتوجيه هاتفها النقال في وجه الضحية وتسجيل فيديو له. لتقوم بصفعه على وجه واهانته وإرغامه على الكلام.

،حينها قامت والدة المتهمين بالتدخل وقامت بإمساك إبنها الذي كان يلوّح بالسكين، حينها استغل الضحية الفرصة ولاذ بالفرار. و قام المتهم “عبد الغفور” باللحاق بغية الإساك به، غير أن الضحية أكمل طريقه مشيا على الاقدام إلى غاية وصوله إلى بلدية بابا احسن. أين اتصل بأخيه وقام بإصاله إلى منزله العائلي.

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