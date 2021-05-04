النيابة تلتمس تأييد الحكم في حق رجل الأعمال “يسعد ربراب”

التمست النيابة العامة بغرفة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تأييد الحكم في حق رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب رئيس مجموعة سيفيتال الصناعية.

رجل الأعمال ايسعد ربراب متابع بتهم تتعلق بتجاوزات ضريبية ومصرفية وجمركية، والتي سبق أن أدين بموجبها بالسجن 18 شهراً بينها ستة أشهر نافذة

وغادر المتهم ربراب، الذي سبق أن أمضى 8 أشهر في الحبس الموقت، بعد استنفاذ عقوبة الحبس المسلطة ضده.

وجاء مثول المتهم يسعد ربراب اليوم أمام القضاء مجددا، بعد إستئناف الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة سيدي أمحمد.

واتهم رجل الأعمال الجزائري ربراب بـ “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من الخارج وإليه” و”التزوير واستعمال المزور” و”التصريح الجمركي الخاطئ.

ونفى المتهم كل التهم الموجهة اليه رافضا الاعتراف بـ “الاختبار الذي أجري على معدات مستوردة من الخارج وموضع تصريح جمركي خاطئ.”