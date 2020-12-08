النيابة تلتمس 10 سنوات حبسا نافذا في حق زوخ مع أمر بالايداع في قضية حداد

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة اليوم 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم عبد القادر زوخ الوالي الأسبق للجزائر العاصمة في قضية منح امتيازات غير قانونية لرجل الأعمال لعلي حداد.

كما أمر وكيل الجمهورية بإيداع المتهم من الجلسة ويتابع زوخ عبد القادر بتهم منح امتيازات غير مستحقة في مجال ابرام الصفقات و العقود و اساءة استغلال الوظيفة

وقال وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن هناك تجاوزات و خروقات اذت الى خسائر بالنسبة للخزينة العمومية و المشار بها للقضايا السابقيتين المتابع فيهم في قضية الحال.

وأضاف تم منح أوعية عقارية مخالفة للاحكام التنظيمية و القانونية باعتبار ان العقارات مملوكة للدولة

واكد ممثل النيابة أن هذه الأفعال تشكل فساد في مجال السياحة والصناعة خاصة فيما تعلق بعدم قيام حداد بعدم دفع الاتوات وعدم دفع قسمة الاشغال

وفي ذات المرافعة قال وكيل الجمهورية أن خبرة المفتشية العامة للمالية اثبتت وجود الخروقات و عدم استشارة وزارة السياحة ووزارة الصناعة و المجلس الوطني للاستثمار.

كما يضيف أنه تمت مخالفة الشاهد حداد لدفتر الشروط وهو ما كبد الخزينة العمومية خسائر مالية واقتصادية فادحة ووجود استثمارات وهمية بطرق ملتوية