النيجر: الوزير الأول يضع حجر الأساس لمحطة توليد الكهرباء للتضامن في نيامي

قام الوزير الأول، سيفي غريب، مع نظيره النيجري، علي لامين زين، بوضع حجر الأساس لمشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء للتضامن. بقدرة 40 ميغاوات بمنطقة غورو باندا بالعاصمة نيامي. بحضور أعضاء من حكومة البلدين وممثلي المؤسسات المعنية بتنفيذ المشروع.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الزيارة الرسمية للوزير الأول إلى النيجر، وبمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة العليا الجزائرية-النيجرية للتعاون.

ويأتي المشروع في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والنيجر، بهدف دعم الشبكة الكهربائية الوطنية للنيجر وتلبية احتياجات الطاقة. سواء للاستخدام المنزلي أو الصناعي. وقد تم إقراره وتنفيذه بتوجيه من رئيس جمهورية، عبد المجيد تبون، استنادًا إلى نتائج زيارة العمل التي قام بها فخامة الفريق عبد الرحمن تياني، رئيس الجمهورية، رئيس دولة النيجر، إلى الجزائر في فبراير الماضي. والتي هدفت إلى تعزيز التعاون الثنائي وتسريع تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

ويتمثل المشروع في إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء بمنطقة غورو باندا عبر تركيب توربينتين غازيتين بقدرة 20 ميغاوات لكل منهما. ما يرفع القدرة الإنتاجية الإجمالية بـ40 ميغاوات إضافية، ويسهم في تعزيز استقرار الشبكة. وتحسين جودة الخدمة لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة.

ويشمل المشروع أيضًا تطوير شبكة نقل وتوزيع الكهرباء، ضمن الشراكة بين الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز). وشركة الكهرباء النيجرية (نيجيلاك). بما يعزز تبادل الخبرات التقنية ويدعم التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية التعاون الثنائي طويل الأمد بين الجزائر والنيجر. الهادفة إلى دعم التنمية المستدامة، وتعزيز استقرار المنطقة، وفتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والبنيوية بين البلدين.

