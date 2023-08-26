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النيجر تحسم موقفها من طرد سُفراء أجانب

بقلم نادية بن طاهر
النيجر تحسم موقفها من طرد سُفراء أجانب
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نفت وزارة خارجية النيجر، اليوم السبت، طلبها من سفراء الولايات المتحدة وألمانيا ونيجيريا مغادرة البلاد.

وجاء في بيان للوزارة: “لسنا بحاجة لترخيص من أي جهة لممارسة حقنا في تطبيق اتفاقية فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية”.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، فجر السبت، إنها اضطرت إلى إلغاء أخبار حول طرد سفراء دول غربية من النيجر، بعد أن تبين أنها استندت إلى وثيقة مزيفة.

وذلك على الرغم من أن المجلس العسكري أكد في وقت سابق صحة الوثيقة. وفي الوقت نفسه أكدت الخارجية الأميركية أن أحدا لم يطلب من سفيرتها مغادرة البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق إن حكومة النيجر أمهلت سفراء دول غربية وإفريقية 48 ساعة لمغادرة البلاد. وبدأت الأنباء ببيان عن طرد السفير الفرنسي.

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