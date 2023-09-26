النيجر تغلق مجالها الجوي أمام الخطوط المدنية والعسكرية الفرنسية

أغلقت النيجر مجالها الجوي أمام شركات الطيران الفرنسية. بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية، بسبب تدهور العلاقات بين الدول الأفريقية والأوروبية. التي نشأت عن الاضطرابات السياسية.

ووفقًا لموقعAviation24، أعلن النظام العسكري الذي سيطر على النيجر بعد انقلاب 26 يوليو/تموز الحظر علنيًا. في جميع أنحاء سلامة الملاحة الجوية في إفريقيا ومدغشقر (ASCNA). قائلًا إن الطائرات الفرنسية وتلك التي تستأجرها فرنسا محظورة، وفقًا لـ SchengenVisaInfo .

وبالمقابل، لا يزال المجال الجوي مفتوحا لجميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية. ومن ناحية أخرى، أكدت الخطوط الجوية الفرنسية أن جميع الرحلات الجوية فوق المجال الجوي للنيجر متوقفة في الوقت الحالي. كما علقت رحلاتها إلى نيامي منذ 7 أغسطس/آب الماضي. ولم يتم الإعلان بعد عن قرار عودة هذه الرحلات.

سبب الغلق

وأغلقت النيجر مجالها الجوي في البداية في 6 أغسطس/أوت بسبب “التهديد بتدخل الدول المجاورة” بعد أن هددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) بعمل عسكري لإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم الذي أطيح به في الانقلاب.

وقد دعمت فرنسا علناً المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، الأمر الذي يزيد الآن من التوتر في العلاقات بين باريس ونيامي وهو مصدر التوتر. ويعتقد أن العلاقات الثنائية في أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وجاء الحظر بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما أعلن في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي أن السفير الفرنسي في النيجر محتجز “كرهينة” من قبل المسؤولين في السلطة. وأشار نفس الشيء إلى أن الدبلوماسيين في السفارة كانوا يعيشون على حصص الإعاشة العسكرية.

علاوة على ذلك، امتد الحظر إلى ما هو أبعد من الرحلات الجوية التجارية، بما في ذلك جميع الرحلات الجوية التشغيلية والعسكرية والخاصة، ما لم يتم الترخيص لها قبل التحليق فوق المجال الجوي للنيجر. ويأتي هذا القرار بعد أن أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، بعد إغلاق دام قرابة شهر. تم الإعلان عن الإغلاق الأولي في 6 أغسطس ردًا على تهديدات التدخل من الدول المجاورة.

وتصاعد هذا التوتر أكثر عندما أمر النظام العسكري بطرد السفير الفرنسي نهاية أغسطس/آب الماضي بعد رفض باريس الالتزام بالمهلة التي تطالبه برحيله. وكانت السلطات الفرنسية قالت إن النظام لا يملك صلاحية المطالبة بطرد السفير الفرنسي.