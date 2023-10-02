النيجر تقبل الوساطة الجزائرية

قبلت وزارة الخارجية لجمهورية النيجر، الوساطة الجزائرية لحل الأزمة، حسب ما جاء في بيان وزارة الخارجية الجزائرية.

كما كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الخارجية احمد عطاف بالتوجه إلى النيجر وبالتحديد نيامي في أقرب وقت ممكن. وهذا بهدف الشروع في مناقشات تحضيرية مع كافة الأطراف المعنية حول سبل تفعيل المبادرة الجزائرية.

وحسب بيان الوزارة فإن الحكومة الجزائرية، تلقت عبر وزارة خارجية جمهورية النيجر، مراسلة رسمية تفيد بقبول الوساطة الجزائرية. الرامية إلى بلورة حل سياسي للأزمة القائمة في هذا البلد الشقيق. وذلك في إطار المبادرة التي تقدم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القبول بالمبادرة الجزائرية يعزز خيار الحل السياسي للأزمة في النيجر. ويفتح المجال أمام توفير الشروط الضرورية التي من شأنها أن تسهل إنهاء هذه الأزمة بالطرق السلمية. بما يحفظ مصلحة النيجر والمنطقة برمتها.

6 أشهر لبلورة حل الأزمة