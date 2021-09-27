النيجر تُباشر تحضيراتها مُبكرا استعدادا للخضر

باشر منتخب النيجر، بقيادة جون ميشال كافالي، تحضيراته بشكل مُبكر استعدادا للمواجهة المزدوجة أمام الخضر في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المونديالية.

ودخل أشبال التقني الفرنسي، في تربص منذ الأربعاء الماضي، وذلك بمُشاركة 13 لاعبا محليا، وهذا في انتظار التحاق العناصر المُحترفة، والتنقل بعدها الى الجزائر لمُلاقاة أبطال القارة.

يُشار بأن لقاء الذهاب، سيلعب في ملعب مُصطفى تشاكر بالبليدة بتاريخ الـ8 أكتوبر القادم، على أن يُقام الإياب يوم الـ11 من ذات الشهر في العاصمة النيجيرية نيامي.