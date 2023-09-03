النيجر: مهلة إنهاء الوجود الفرنسي تنتهي اليوم

تنتهي اليوم الأحد المهلة التي حددها المجلس العسكري الحاكم في النيجر للقوات الفرنسية لمغادرة البلاد.

وشارك أعضاء من المجلس العسكري قد أمس في مظاهرات أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية من النيجر.

ويأتي ذلك وسط استمرار المظاهرات الشعبية امام القاعدة العسكرية الفرنسية للمطالبة بمغادرة القوات الفرنسية. ومن المتوقع ان تبلغ المظاهرات ذروتها ظهر هذا اليوم.

وأثار الانقلاب الذي وقع في 26 جويلية قلق القوى العالمية التي تخشى من التحول نحو الحكم العسكري في غرب ووسط أفريقيا. التي شهدت 8 انقلابات منذ 2020.

والدولة الأكثر تأثرا هي فرنسا التي تضاءل نفوذها على مستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا خلال السنوات الماضية، مع تزايد الانتقادات الشعبية.

وطردت مالي وبوركينا فاسو المجاورتان القوات الفرنسية بعد انقلابين في هذين البلدين.