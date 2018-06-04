“النيراتزوري” ينسحبون من صفقة محرز

إنسحب نادي “إنتر ميلان” سريعا من سباق إستقدام الدولي الجزائري، رياض محرز، لعدم قُدرته على التنافس مع بقية المُهتمين باليساري.

وكشف “لوتشيانو سباليتي” مُدرب “الأفاعي” بأنه وإدارة الفريق، لن يكونا قادرين على إستقدام نجوم عالمية تفوق قيمتها الـ50 مليون أورو.

وجاء هذا التصريح ليُنهي مُبكرا إهتمام “النيراتزوري” بنجم “ليستر سيتي” والذي لم يستمر سوى لأسبوع، قبل سقوطه في الماء سريعا.

ويبقى إبن “سارسال” حاليا في مُفاوضات مُتقدمة مع بطل “البريمير ليغ”، مانشستر سيتي، الذي يبقى الأقرب لضمه خلال الميركاتو الصيفي.