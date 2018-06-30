النيران تأتي على أكثر من 56 هكتارا من المحاصيل الزراعية في ميلة

احترق اليوم السبت ما يفوق 56 هكتارا من المحاصيل الزراعية عبر عدة بلديات بولاية ميلة.

وأوضحت مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية أنه تم تسجيل 5 حرائق اليوم أتى أحدها على محصول بمشتة فيض نافع بتاجنانت.

و آخر على مزرعة بخوش ببلدية بن يحيى عبد الرحمان ما خلف قبل التمكن من إخماده.

تلف 45 هكتارا من القمح الصلب و10 هكتارات من القمح اللين و500 حزمة تبن.

وببلدية المشيرة وتحديدا بمشتة “الشارة” التهمت ألسنة اللهب 1.5 هكتار من القمح الصلب و0.5 هكتار حصيدة استنادا لذات المصالح.

وببلدية أولاد اخلوف تدخلت الحماية المدنية لإخماد حريق غابة بمشتة عين الكبش تسبب في احتراق نصف هكتار من أشجار الصنوبر.

وتدخلت الحماية المدنية بشلغوم العيد لإخماد حريق بمشتة القنطرة ما خلف خسائر بـ 5 آلاف حزمة تبن و25 هكتار حصيدة.