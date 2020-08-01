النيران تتلف أكثر من 600 هكتار من الأراضي في عدد من الولايات خلال يوم واحد

أتلفت النيران أكثر من 600 هكتار من الغطاء الغابي في عدد من ولايات الوطن خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت مصالح الحماية المدنية في بيان لها، أنه تم بولاية بجاية إتلاف أزيد من 300 هكتار جراء الحرائق التي شبت في نقاط متعددة من اقليم الولاية.

وبمنطقة تبيان و تاوريرت و تيفرة، استطاعت النيران ان تصل الى منازل السكان حيث لم يتم تسجيل اي ضرر او ضحية، حسب المصدر.

كما يتم تسجيل بعض الحرائق بمناطق اخرى على غرار منطقة افري اوزلاقن مما يصعب مأمورية اعوان الحماية بسبب اندلاعها في نفس الوقت.

وفي ولاية البويرة تعرض ما لا يقل عن 200 هكتار من الغطاء النباتي وحوالي خمسة هكتارات أخرى من الأشجار المثمرة لللإتلاف بسبب حريق خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة بولاية البويرة.

تما ببلدية عمر، فقد نجا سكان قرية بني خلفون من حريق هائل كاد ان يصل إلى منازلهم تقريباذ لولا تدخل رجال الإطفاء ومساعدة السكان.

وفي بلدة حيزر، على بعد حوالي عشرة كيلومترات شرق البويرة، فقد دمرت الحرائق الكثير من الغطاء النباتي فيكل من إيغيل غفران، التي تعد منطقة يصعب الوصول إليها و التي تطل على المدينة، وأصبح تزايد حرائق الغابات يثير قلق سكان القرى الغابية خاصة خلال موجة الحر التي تشهدها المنطقة منذ عدة أسابيع.

وفي سياق ذي صلة، أكدت الحماية المدنية، أن ما لا يقل عن 110 هكتارات من الغطاء النباتي من بينها حوالي 50 هكتارا من الصنوبر الحلبيي قد تحولت إلى رماد على اثر حريق عنيف اندلع هذا السبت في العيساوية، الواقعة على بعد 121 كم شمال شرق مدينة المدية.

واوضح المصدر ذاته انه تم تجنيد امكانيات بشرية ومادية كبيرة تابعة للرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغاباتي مدعوم بفرق محافظة الغابات لدائرة تابلاط، من اجل إخماد الحريق الواقع داخل غابة بوحمامة في بلدية العيسوية.

كما أضافت الحماية المدنية أن هذا الجهاز قد مكن من احتواء الحريق بعد جهود مكثفة ومنع انتشاره إلى بقية المساحات الغابية وبالتالي تعقيد مهمة فرق التدخل بالنظر إلى التضاريس الوعرة للغاية في منطقة الحريق.

كما أفاد المصدر ذاته، أن الحماية المدنية قد قامت بتأمين العديد من المنازل الواقعة بالقرب من مصدر الحريق وكذلك العديد من الأراضي الفلاحية المحيطة.