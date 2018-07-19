النيران تعود إلى “غابة بوعريف” بباتنة بعد السيطرة عليها

عادت النيران للاندلاع بغابة بوعريف الممتدة بين بلديتي باتنة وفسديس بعد السيطرة عليها بنسبة كبيرة في وقت سابق.

و ذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح جنوبية قوية على المنطقة، حسب رئيس مصلحة حماية الثروة النباتية بمحافظة الغابات عثمان بريكي.

و أوضح المصدر أن “المساحة التي التهمتها النيران في وقت سابق، والتي تم تقديرها وفق الجهات المختصة بحوالي 300 هكتار مرشحة للارتفاع”.

مشيرا إلى أن “بؤرا جديدة للنيران ظهرت بعد مرحلة تبريد المساحات المحروقة

وإخمادها تماما”.

وصرّح المتحدّث، أنّ جهودا كبيرة تبذل منذ مساء أمس الأربعاء لإخماد الحريق

والحيلولة دون انتشاره.

من طرف أعوان الغابات والحماية المدنية والحظيرة الوطنية لبلزمة والهندسة الريفية ومؤسسة النظافة لباتنة و بلدية فسديس.