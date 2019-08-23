النيران تلتهم “رئة العالم”… الأمازون تحترق

التهمت حرائق هائلة مساحات شاسعة من غابات الأمازون، أكبر غابة في العالم، بالبرازيل.

وغطت سحابة سوداء سماء ساو باولو جنوب شرق البرازيل، كبرى المدن في البلاد.

ولا يمكن حتى الساعة تقدير المساحات الإجمالية المتضررة جراء حرائق الغابات في الأمازون.

وعرقلت الأحوال الجوية الجافة جهود الإطفاء، فضلا عن قلة الطرق الممتدة بين تلك الغابات.

وتواصل الحرائق التهام مساحات واسعة من غابات الأمازون منذ نحو أسبوع.

وجدد الرئيس البرازيلي، خايير بولسونارو، امس الخميس، شكوكه بوقوف منظمات غير حكومية وراءها، مقرا بأنه لا يملك دليلا على ذلك.

وأضاف “لقد خسرت المنظمات غير الحكومية الأموال، إنهم عاطلون، ماذا يجب أن يفعلوا إذن؟ يحاولون إسقاطي”.

وأقر بولسونارو بأنه لا توجد طريقة لإثبات مثل هذه الشكوك إلا إذا جرى الإمساك بأحدهم متلبسا.