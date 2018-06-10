النيران تلتهم صناديق الاقتراع في العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن قوات الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق اندلع بمخازن مفوضية الانتخابات في بغداد.

وكشفت اللجنة الامنية في بغداد، أن الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في استهدف مخازن وزارة التجارة .

التي قامت المفوضية بتأجيرها لوضع صناديق الاقتراع داخلها، مشيرة إلى أن تلك الصناديق احترقت بالكامل.

ويأتي هذا الحريق عقب مزاعم بحدوث انتهاكات واسعة النطاق في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي.

وأقر البرلمان الأربعاء قانونا بإعادة فرز الأصوات يدويا على مستوى البلاد. ودعا القانون إلى تعيين تسعة قضاة بدلا من مجلس المفوضين للإشراف على ذلك.