النيران تلتهم قرابة 40 هكتارا من المحاصيل الزراعية ببرج بوعريريج

التهمت النيران خلال الـ 24 ساعة الماضية تزامنا مع ارتفاع درجة الحرارة قرابة 40 هكتارا من المحاصيل الزراعية.

وهذا بعدد من بلديات ولاية بوعريريج حسبما علم اليوم الأحد من المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح ذات المصدر، أنّ ألسنة النيران أتت على أكثر من 32 هكتارا من القمح القائم والقمح اللين والشعير.

القائم بقرية لحويسي التابعة لبلدية عين تاغروت فضلا عن إتلاف 1000 حزمة تبن بدوار لجواهر التابعة لذات البلدية.

و سجلت ذات المصالح حريق هكتار من الحصيدة بالمكان المسمى “دوار سيدي سعيد” ببلدية خليل.

فيما خلّف حريق بالمكان المسمى “منطقة أذرار” بقرية أولاد سيدي إيدير تيزقارين ببلدية الماين إتلاف أكثر من 4 هكتارات من الأشجارالمثمرة.

كما أتت النيران على هكتار من القمح الصلب القائم و حصيدة بقرية “الثنية” ببلدية تقلعيت.

إلى جانب هكتارين اثنين من القمح الصلب القائم و حصيدة بالمكان المسمى “عين ميرة” ببلدية خليل.

كما التهمت ألسنة النيران نصف هكتار من القمح الصلب القائم بقرية “لفرافرية” ببلدية تكستار.

إلى جانب إتلاف 1000 حزمة تبن بدوار لجواهر ببلدية عين تاغروت.