النيران تلتهم 8800 هكتار من الأراضي منذ الفاتح جوان الفارط

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن النيران أتلفت 2.846 هكتار من الغابات و 3.245 هكتار من الأدغال و 2.687 هكتار من الأحراش، مشيرا إلى تسجيل ما معدله 20 بؤرة يوميا أتلفت 7.2 هكتار من الأراضي خلال هذه الفترة.

كما اشارت المديرية العامة للغابات أن ولاية تيزي وزو هي أكثر الولايات تضررا من حرائق الغابات بتسجيل 1767.5 هكتار و 153 بؤرة، تليها بجاية 1516.5 هكتار و68 بؤرة منها 479 هكتار من الغابات، ثم تيارت 852.85 هكتار وما مجموعه 32 بؤرة منها 258.3 هكتار من الغابات، و أخيرا ولاية سطيف ب 716.5 هكتار و 23 بؤرة منها.

5ر366 هكتار من الغابات).