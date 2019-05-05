“النّهار” تزور أسواق الخضر والفواكه 48 ساعة قبل حلول شهر رمضان

لهفة في الأسواق.. الفاكهة بـ «شلاغمها» واللحوم لطويل لعمر!

أسعار الخضر في المتناول والطماطم تصنع الاستثناء بـ170 دينار التمر بـ600 دينار والدلاع بـ220 دينار والبانان بـ280 دينار

البطاطا بـ45 دينارا والكوسة تتراجع إلى 60 دينارا والجزر بـ40 دينارا

عرفت أسواق الخضر والفواكه، أمس، حالة استنفار قصوى بسبب الإقبال الكبير للمواطنين عليها، من أجل اقتناء مختلف الحاجيات

ممثلة في الخضر والفواكه واللحوم ومختلف الحاجيات والمواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وهذا تحضيرا لشهر رمضان،

حيث رصدنا إقبالا منقطع النظير من قبل المواطنين و«لهفة» على اقتناء المواد واسعة الاستهلاك بشكل خاص.

«الفاكهة ودڤلة» لمن استطاع إليهم سبيلا والفرولة بـ150 دينار

“النهار” وخلال تنقلها، أمس، لعدد من الأسواق بالجزائر العاصمة، على غرار سوق تريولي الشعبي بباب الوادي وسوق بلدية بئر خادم

للوقوف على حالة الأسعار والإقبال عليها من قبل المواطنين، وقفنا على الارتفاع الكبير في أسعار الفواكه، أين انحصرت الفواكه

على الموز الذي وصل إلى 280 دينار، بالإضافة إلى التمر الذي وصل إلى 600 دينار للنوعية الجيدة، وهو سعر مرتفع مقارنة

بسعرها خلال الأيام المنصرمة، والذي لم يتجاوز الـ400 دينار، فيما لم تتجاوز أسعار الفرولة التي كانت متواجدة بكثرة في الأسواق،

حيث لم يتجاوز سعرها الـ150 دينار للكلغ الواحد، والتي لاقت إقبالا كبيرا من قبل العائلات متوسطة الدخل، كما وصل سعر البطيخ

الأحمر إلى 220 دينار للكلغ الواحد.

الطماطم بـ170 دينار وأسعار باقي الخضر مستقرة

وفي ذات السياق، عرفت أسعار الخضر استقرارا ملحوظا قبل يومين من قدوم شهر رمضان، حيث يراوح سعر البطاطا مابين 45 و55 دينارا،

فيما عرف سعر البصل ارتفاعا طفيفا أين تراوح مابين 75 و80 دينارا، فيما وصل سعر البسباس إلى 80 دينارا، فيما عرفت

الطماطم ارتفاعا جنونيا، أين وصل سعرها إلى 170 دينار للكلغ، فيما لم يتجاوز سعر الجزر 40 دينارا واللفت بـ35 دينارا، فيما

وصل سعر الفول إلى 60 دينارا، بالمقابل ارتفع سعر البيض إلى 300 دينار «بلاطو»، فيما وصل سعر البادنجان إلى 100 دينار للكلغ،

أما الكوسة انخفض سعرها لـ60 دينارا بعدما وصلت الأسبوع المنصرم إلى 100 دينار.

«البيفتاك» بـ1800 دينار والسردين بـ400 والكبدة تقفز إلى 4 آاف دينار

وبخصوص أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء،فقد بقيت مرتفعة على غرار باقي الأيام المنصرمة، حيث وصل سعر لحم البقري «بيفتاك»

أو الشريحة الخالية من العظم إلى 1800 دينار، فيما تراوح سعر اللحم البقري العادي مابين 1400 إلى 1500 للكلغ،

أما لحم الخروف فتراوح مابين 1500 دينار و1600 دينار، فيما ارتفع سعر الدوارة إلى 800 دينار، أما السردين فقد بقي محافظا

على سعره قبل حلول شهر رمضان، حيث لم يتجاوز 400 دينار.