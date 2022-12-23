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قناة النهار

“الهااتف البسيط أو “الحطبة” .. قصة صمود أمام هواتف “السمارت فون

بقلم قناة النهار
“الهااتف البسيط أو “الحطبة” .. قصة صمود أمام هواتف “السمارت فون
تكنولوجيا
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الهااتف البسيط أو “الحطبة” .. قصة صمود أمام هواتف “السمارت فون

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