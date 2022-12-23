قناة النهار “الهااتف البسيط أو “الحطبة” .. قصة صمود أمام هواتف “السمارت فون بقلم قناة النهار نشر في 23 ديسمبر 2022 - 16:57 تكنولوجيا شارك غرِّد أرسل 147 0 “الهااتف البسيط أو “الحطبة” .. قصة صمود أمام هواتف “السمارت فون إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/LawDv تكنولوجيا اقرأ أيضا الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر مختلف مساجد الوطن قناة النهار 10 ديسمبر 😱😱لن تصدّق أين عثر رجال الأمن على الأقراص المهلوسة في الطارف قناة النهار 08 ديسمبر اليوتوبر الجزائري سعيد ماموني يكشف بالتفاصيل حقيقة الإعتداء الذي تعرض له من طرف صامويل إيتو قناة النهار 08 ديسمبر دفاع: المؤسسة العسكرية .. قاعدة متطورة وعالية الجودة قناة النهار 15 ديسمبر نزيل بالمؤسسة العقابية بعين وسارة يؤلف كتابا ويطمح لعرضه مستقبلا بالجلفة قناة النهار 04 ديسمبر تربية: إصلاح المناهج التربوية بما يتماشى مع الهوية الوطنية والثوابت الدينية قناة النهار 10 ديسمبر زين عامر: ميسي لديه فرصة ذهبية ليكتب تاريخه بالتتويج بكأس العالم قناة النهار 12 ديسمبر جبال تيكجدة تكتسي حلة بيضاء وتتحول إلى قبلة للسياح قناة النهار 03 ديسمبر "طالع هابط: الشيخ النوي.. حي "الڨرڨور" بالطارف.. "شويا شتاء تفـضـ ـح سياسة البريكولاج قناة النهار 04 ديسمبر أجواء مستقرة ودرجات حرارة مرتفعة على هذه المناطق قناة النهار 13 ديسمبر