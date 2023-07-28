الهاتف الثابت: تسجيل أزيد من 5.75 مليون مشترك في الجزائر

تجاوز عدد المشتركين في شبكات الهاتف الثابت في الجزائر عند نهاية الثلاثي الأول من سنة 2023. ما مجموعه 5,75 مليون مشترك. مقابل 5,20 مليون خلال نفس الفترة من سنة 2022. أي بزيادة قدرها 10,69 بالمائة.

وحسبما كشفت عنه سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية في آخر تقرير لها، أنه من أصل 5,75 مليون مشترك في شبكات الهاتف الثابت “سلكي والجيل الرابع والألياف البصرية”. أكثر من 5,30 مليون مشترك مقيم و455.848 مليون مشترك مهني.

وأوضح نفس المصدر، أن عدد المشتركين في شبكات الهاتف الثابت إلى غاية 31 مارس المنصرم. بلغ 3,63 مليون مشترك في الشبكات الخطية. و1,49 مليون مشترك في الشبكات اللاسلكية من الجيل الرابع.

كما تضاعف عدد المشتركين في شبكة الألياف البصرية ثلاث مرات ليرتفع من 216.900 مشترك خلال الثلاثي الأول من 2022. إلى 617.324 مشترك خلال نفس الفترة من سنة 2023.

وبخصوص نسبة الأسر المتصلة بالخط الثابت، أفاد ذات المصدر أنها عرفت إرتفاعا بلغ 78,24 بالمائة إلى غاية 31 مارس 2023، أي ما نسبته 7,43 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022.

وعرفت نسبة الولوج إلى شبكات الهاتف الثابت ارتفاعا طفيفا، حيث بلغت 13,04 بالمائة إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من سنة 2023. مقابل 11,80 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2022.