الهادي ولد علي رئيسا جديدا لمجلس إدارة شبيبة القبائل خلفا لشلول

عينت الشركة المالكة لأسهم نادي شبيبة القبائل “موبيليس”، اليوم الثلاثاء، الهادي ولد علي، رئيسا جديدا لمجلس إدارة النادي المحترف، خلفا للمقال، عاشور شلول.

وجاء هذا التعيين، على هامش عقد الجمعية العامة العادية لمجلس إدارة شبيبة القبائل، بمقر الشركة “موبيليس”.

كما جرى تعيين مجلس إدارة جديد للشبيبة، يتكون من الأعضاء: