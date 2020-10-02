الهاشمي جعبوب يتسلم مهامه وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي

تسلم اليوم الجمعة الهاشمي جعبوب، مهامه وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلفا لكوثر كريكو التي تولت هذا المنصب بالنيابة.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد عين أول أمس الأربعاء الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأكد جعبوب في كلمة له خلال مراسم التنصيب، على أهمية القطاع، بالنظر إلى الملفات التي يتكفل بها.

خاصة وأن الملفات تخص عدة فئات من المجتمع، على غرار طالبي الشغل وانشغالات العمال وفئة المتقاعدين.

ودعا الوزير إلى تنسيق الجهود والمثابرة في العمل من أجل اعطاء دفع جديد للقطاع والعمل على التجسيد الميداني لبرنامج رئيس الجمهورية في هذا المجال، وذلك خدمة للوطن والمواطن وتماشيا مع نظرة “الجزائر الجديدة”.