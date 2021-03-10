الهاشمي جعبوب يستعرض سبل التعاون مع سفير البرتغال

إستقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب ، أمس الثلاثاء، سفير البرتغال بالجزائر لويس دي البوكيركي فيلوسو.

وحسب بيان للوزارة، فقد تبادل الطرفان سبل وآليات تعزيز وترقية التعاون الثنائي في مجالات الإهتمام المشترك.

وأضح المصدر، أن اللقاء يعتبر فرصة للطرفين لإستعراض مختلف فرص التعاون بين الجزائر والبرتغال.

خاصة في مجالات العمل والضمان الإجتماعي وتبادل وجهات النظر وبحث آليات إعادة بعث أشغال اللجنة القطاعية الثنائية المشتركة.

وقد أعرب الجانبان عن استعدادهما لتعميق التعاون وترقية الحوار الثنائي بين البلدين من خلال تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.