الهاشمي لعمري: “نعلن الاستقالة الجماعية لإدارة فريق مولودية بجاية”
بقلم كريم تيغرمت
أعلنت إدارة فريق مولودية بجاية، استقالتها الجماعية من تسيير الفريق، بسبب عجزهم عن مواصلة مهامهم لغياب الدعم المالي.
وصرّح نائب رئيس مولودية بجاية، الهاشمي لعمري، في ندوة صُحفية: “قدمنا كل ما نملكه خلال الفترة الماضية، لرفع راية فريق مولودية بجاية”.
كما أضاف: “اليوم لم يعد بامكاننا تحمّل مصاريف تسيير الفريق، خاصة في ظل الغياب التام للدعم المالي من السلطات المحلية، والخواص”.
وتابع رئيس مولودية بجاية، الهاشمي لعمري: “نعلن الاستقالة الجماعية لطاقم تسيير فريق مولودية بجاية، ونتمنى التوفيق لفريقنا الغالي، والمسيريين المقبلين”.
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