الهاكر المبتسم Smiling Hacker فيلم عالمي يجسد شخصية الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج من إنتاج+canal

كشف موقع ديدلاين Deadline المختص في الاعمال الفنية والسنمائية ان إستديو كنال بلوسcanal+ في مفاوضات لإنتاج فيلم حول شخصية الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج .

وأضاف ذات الموقع أن آنا مارش نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة Canal + Group كشفت الاربعاء الماضي عن الإعلان الترويجي للفيلم تحت عنوان “Smiling Hacker “الهاكر المبتسم”.

ووفقا لـ “آنا مارش” مفاوضات جارية مع الممثل الفرانو جزائري طاهر رحيم لاداء الدور الرئيسي في الفيلم وتقمص شخصية الهاكر المبتسم حمزة بن دلاج. في حين أسند الاخراج إلى الثنائي البلجيكي بلال فلاح وعادل العربي يضيف المصدر.

الفيلم بروي شخصية الهاكر الجزائري ذو الإبتسامة العريضة التي لا تفارقه المولود في 1988 بالجزائر. والتواجد في سجن بالولايات المتحدة أمريكية بعد إدانته بـ 15 سنة سجنا. حيث كان محل بحث دولي من قبل الانتربول ليتم إعتقاله من طرق الشرطة التايلاندية سنة 2013.

وكانت امريكا بتاريخ 21 أفريل 2016 أدانت حمزة بن دلاج بـ 15 سنة سجنا بتهمة إختراق وتخريب قاعدة بيانات وتحويل الملايين من الدولارات من شركات عالمية.