هاكر جزائري أمام القضاء نشر منشورات من شأنها المساس بالنظام العام

امر قاضي محكمة الجنح بسيدي امحمد بوضع هاكر جرائري المدعو “ج،ا” تحت اجراء الرقابة القضائية هذا بعدما وجهت له جنح.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها الى تاريخ 20 أفريل الجاري. بعد شكوى رفعتها ضده وزراة الفلاحة و التنمية الريفية ممثلة بواسطة ممثلها القانوني اثر قيام المتهم بنشر منشورات من شانها المساس بالنظام العام .

في حين وجهت للمتهم تهم تتعلق بجنح نشر منشورات مغرضة بين الجمهور. من شانها المساس بالنظام العام وًجنحة نشر صور و فيديوهات مخلة بالحياء و جنحة القذف .

هذا وقد تم تاجيل جلسة محاكمة المتهم الى تاريخ 12 ماي الجاري مع وضعه تحت اجراء الرقابة القضائية.