“الهامرز” يتفاعلون مع خبر إلتحاق بن سبعيني بفريقهم

صنع الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، الحدث لدى أنصار نادي ويست هام يونايتد، بعد تداول خبر إلتحاقه بهذا الأخير خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعدما لفت أنظار المدرب دافيد مويز خلال الفترة الأخيرة.

وإتفق جميع مُحابي “الهامرز” على أن صفقة مُحارب الصحراء، وإن تمت، ستكون مُربحة على جميع الأصعدة نظرا للمستوى الكبير لإبن قسنطينة، والذي أبهر الجميع بعروضه القوية خلال الطبعة الماضية من رابطة الأبطال الأوروبية.

وإعتبر أنصار الفريق اللندني، بأن بطل إفريقيا، سيكون مُنافسا شرسا لآيرون كريسويل في مركز الظهير الأيسر، وهذا دون نسيان قدرته على شغل مناصب مُختلف في الدفاع ووسط الميدان الدفاعي.

ولا يزال خريج مدرسة بارادو مُرتبطا بعقد مع بوروسيا مونشغلادباخ، الى غاية عام 2023، ويمتلك العديد من المُقترحات المهمة أبرزها من جوفنتوس وروما الإيطاليين.