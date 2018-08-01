“الهامرز” يُصرون على “براهيمي” و”بورتو” يشترط 50 مليون أورو!

عاد نادي “واست هام” الإنجليزي لطلب خدمات الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، بإصرار من مُدربه “مانويل بيليغريني” وفقا لجريدة “أوجوغو” البرتغالية.

وأوضح ذات المصدر، بأن “الهامرز” يتواجدون في مُفاوضات مُكثفة مع “بورتو” لشراء عقد صاحب المُراوغات السحرية، والمُستمر لغاية جوان 2019.

ورغم إصرار فريق الشمال اللندني، إلا أن “التنانين” يتماطلون، ويُصرون على الإستفادة من الشرط الجزائي والذي يصل لـ50 مليون أورو.

يُذكر بأن خريج مدرسة “رين” مُتحمس كثيرا للإنتقال لـ”البيرمير ليغ”، خاصة وأنه يعتبر اللعب في الدوري الإنجليزي حُلما بالنسبة له.