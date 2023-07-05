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الرياضة

الهبيري:”التتويج لم يكن سهلاً.. وأشكر اللاعبين على تركيزهم طيلة الموسم”

بقلم فيصل زيان بوزيان
الهبيري:”التتويج لم يكن سهلاً.. وأشكر اللاعبين على تركيزهم طيلة الموسم”
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عبر مساعد مدرب شباب بلوزداد، نادر الهبيري، عن سعادته بحسم لقب البطولة المحترفة، للمرة الرابعة تواليا، بعد فرض التعادل، خارج الديار ضد شباب قسنطينة، برسم الجولة 27 من المحترف الأول.

وصرح الهبيري في هذا الشأن للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، عبر الفايسبوك، اليوم الأربعاء:”الحمد لله تتويج لم يكن سهلا، حيث بدأنا التحضيرات تقريبا منذ سنة كاملة”.

وأضاف الهبيري:”اللاعبون كانوا مركزين طيلة الموسم، خاصة وأننا واجهنا خصوم يلعبون بندية لتحقيق الفوز ضدنا ، لكن تركيز اللاعبين والتحضيرات الجدية مكنتنا من الظفر بلقب البطولة الرابع تواليا”.

وختم مساعد المدرب نبيل الكوكي بتوجيه شكره لكل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي، من الجمهور للاعبين والطاقم الفني والإداري.

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