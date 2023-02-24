الهبيري:”جاهزون لمواجهة المريخ وسنعمل على تعويض نقاط مباراة الترجي”

كشف مساعد مدرب شباب بلوزداد، نادر الهبيري، عن جاهزية فريقه لمواجهة فريق المريخ السوداني برسم الجولة الثالثة لرابطة أبطال إفريقيا.

وصرح الهبيري، صبيحة اليوم الجمعة للإذاعة الوطنية:”مركزين على المقابلة وسنعمل على الفوز ضد المريخ في المواجهة التي تعتبر مهمة وليست حاسمة”.

وأضاف المتحدث:”رغم الأداء الجيد ضد الترجي لم نتمكن من الفوز، وسنعمل على تدارك الخسارة، وتعويض النقاط بالفوز ضد المريخ”.

وأوضح ذات المتحدث:”محضرين على كل الجوانب لمواجهة المريخ الذي يُعد فريق ممتاز، وكل اللاعبين جاهزين للمواجهة”.

كما تابع المتحدث:”لن تطرأ تغييرات كثيرة في هذه المواجهة مقارنة بمواجهة الترجي، وأتمنى تحقيق الفوز أداءً ونتيجة”.