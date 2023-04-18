الهبيري :”الحكم منح هدية عيد الفطر لمولودية وهران”

عبّر المدرب المساعد في شباب بلوزداد نادر الهبيري عن غضبه الشديد من التحكيم في مباراة فريقه أمام مولودية وهران.

وقال نادر الهبيري في تصريح للصفحة الرسمية لمولودية وهران “سعينا وراء تأجيل المباراة مثل بقية الفرق الأخرى، هدفنا الأسمى هو الحضور في المباراة المقبلة أمام صان داوز”.

كما أضاف نادر الهبيري “اليوم لم نخسر مباراة في كرة القدم، مولودية وهران لم يكن ينتظر إهدائه الفوز و هدية ضربة جزاء”.

وأردف عضو الطاقم الفني لفريق شباب بلوزداد “ممكن هدية الفطر جاءت مع ليلة 27 من رمضان، هدفنا أكبر وأتمنى حضور الأنصار في المنافسة الإفريقية”.

كما ختم المدرب التونسي “لم نشعر نفسنا أننا نتواجد في الجزائر، الجميع ينتظر خسارتنا واليوم خسرنا، أضن أن عدد من المنافسين سعداء”.

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