الهبيري: “الفوز على الوفاق مستحق ويوم الثلاثاء سنبتعد بـ 11 نقطة”

ثمن المدرب المساعد لشباب بلوزداد، نادر الهبيري، الفوز الذي حققه الفريق أمس، أمام وفاق سطيف في لقاء متأخر عن الجولة الـ 19 من البطولة.

وأكد التقني التونسي، بأن الثلاث نقاط، مستحقة واللاعبون كانوا حاضرين وسيطروا بالطول والعرض على مجريات اللقاء، بفضل تركيزهم العالي.

كما نوه مساعد الكوكي، بتعزيز الشباب لصدارته. وتوعد المولودية قبل الداربي المرتقب هذا الثلاثاء. قائلا: “أصبحنا في الصدارة بفارق 8 نقاط ويوم الثلاثاء سيصبح الفارق 11 نقطة”.

وفي الأخير، أشاد الهبيري، بوقفة جماهير الشباب في لقاء أمس، وختم: “كانوا عنصرا فعالا ووقفوا إلى جانبنا ومن جهتنا نعدهم بالألقاب..البطولة والكأس والسوبر”.