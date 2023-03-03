الهبيري: “راضون عن المردود والفوز المحقق أمام هلال شلغوم العيد”

أكد مساعد مدرب شباب بلوزداد، نادر لهبيري، رضاهم التام عن مردود الفريق في مواجهة هلال شلغوم العيد، والفوز المحقق.

وصرح لهبيري، لتلفزيون “النهار”: “نحن راضون على مردود لاعبينا، والنتيجة التي انتهت عليها مباراتنا أمام هلال شلغوم العيد”.

كما أضاف: “اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم، وطبقوا التعليمات، ما مكننا من إحراز الفوز وحصد النقاط الثلاث”.

وتابع نادر لهبيري: “هذا الفوز سمح لنا بالحفاظ على صدارتنا لترتيب البطولة، والابتعاد بتسعة نقاط عن ملاحقينا”.