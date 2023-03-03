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الرياضة

الهبيري: “راضون عن المردود والفوز المحقق أمام هلال شلغوم العيد”

بقلم كريم تيغرمت
الهبيري: “راضون عن المردود والفوز المحقق أمام هلال شلغوم العيد”
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أكد مساعد مدرب شباب بلوزداد، نادر لهبيري، رضاهم التام عن مردود الفريق في مواجهة هلال شلغوم العيد، والفوز المحقق.

وصرح لهبيري، لتلفزيون “النهار”: “نحن راضون على مردود لاعبينا، والنتيجة التي انتهت عليها مباراتنا أمام هلال شلغوم العيد”.

كما أضاف: “اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم، وطبقوا التعليمات، ما مكننا من إحراز الفوز وحصد النقاط الثلاث”.

وتابع نادر لهبيري: “هذا الفوز سمح لنا بالحفاظ على صدارتنا لترتيب البطولة، والابتعاد بتسعة نقاط عن ملاحقينا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/BNkZ5
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