الهبيري :”شباب بلوزداد قادر على حصد كل الألقاب هذا الموسم”

أكّد المدرب المساعد في فريق شباب بلوزداد نادر الهبيري استعداد فريقه لحصد كل الألقاب التي ينافس عليها سواء المحلية أو الإفريقية.

وقال المدرب المساعد للتونسي نبيل الكوكي عقب التأهل على حساب اتحاد الشاوية “الحمد لله الترشح مستحق والتأهل عن جدارة. قاديرن على اللعب على كل الألقاب”.

كما أضاف الهبيري عانينا بعض الشيء من التعب بعد مباراة الزمالك لكن اللاعبين كانوا واعيين”

وختم الهبيري “كل الخصوم تقريبا أقصيت أمام فرق ليست من المستوى الأول. ولا تنشط تقريبا في القسم الأول، لهذا منافسة الكأس فيها مفاجأة لكن نحن عاكسنا التيار”.

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