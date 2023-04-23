إعــــلانات
الرياضة

الهبيري: “فريقنا لم يظهر بوجهه الحقيقي وهفوات دفاعية كلفتنا غاليا”

بقلم كريم تيغرمت
الهبيري: “فريقنا لم يظهر بوجهه الحقيقي وهفوات دفاعية كلفتنا غاليا”
  • 273
  • 0

اعترف مساعد مدرب شباب بلوزداد، نادر الهبيري، بأن فريقهم لم يكن في مستواه المعهود أمام صان داونز، ما كلفهم الهزيمة.

وصرح الهبيري، للصفحة الرسمية للفريق: “فريقنا لم يظهر بوجه الحقيقي امام صان داونز، رغم الحضور الكبير لجماهيرنا”

كما أضاف: “تلقينا اهداف بسبب هفوات دفاعية، وحالولنا تقديم أفضل ما لدينا للعودة لكن الأمور لم تسر كما أردنا”

وتابع نادر لهبيري: “نعتذر من أنصارنا، ونعدهم بتقديم أفضل ما لدينا في لقاء العودة بجنوب افريقيا للظهور بوجه مغاير سنحاول”.

رابط دائم : https://nhar.tv/xyujg
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر