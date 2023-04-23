الهبيري: “فريقنا لم يظهر بوجهه الحقيقي وهفوات دفاعية كلفتنا غاليا”

اعترف مساعد مدرب شباب بلوزداد، نادر الهبيري، بأن فريقهم لم يكن في مستواه المعهود أمام صان داونز، ما كلفهم الهزيمة.

وصرح الهبيري، للصفحة الرسمية للفريق: “فريقنا لم يظهر بوجه الحقيقي امام صان داونز، رغم الحضور الكبير لجماهيرنا”

كما أضاف: “تلقينا اهداف بسبب هفوات دفاعية، وحالولنا تقديم أفضل ما لدينا للعودة لكن الأمور لم تسر كما أردنا”

وتابع نادر لهبيري: “نعتذر من أنصارنا، ونعدهم بتقديم أفضل ما لدينا في لقاء العودة بجنوب افريقيا للظهور بوجه مغاير سنحاول”.