الهبيري: “نعد جمهور شباب بلوزداد بـ”الدوبلي””

ثمّن مساعد مدرب شباب بلوزداد، نادر لهبيري، فوزهم الأخير على حساب مولودية البيض، مؤكدا عزمهم اهداء انصار الشباب “الدوبلي” هذا الموسم.

وصرح لهبيري، للصفحة الرسمية لشباب بلوزداد: “الفوز على مولودية البيض جاء في وقته، كونه مكننا من الحفاظ على نفس الفارق على منافسينا”.

كما أضاف مساعد مدرب الشباب: “في هذه المباراة كنا منقوصين من خمسة لاعبين دوليين، لكن اللاعبين الذين أشركناهم قدموا ما عليهم، وتحكمنا في مسار المباراة”.

وتابع نادر لهبيري: “هذا الفوز يسمح لنا بالمواصلة في الطريق الصحيح نحو لقب البطولة، ونعد أنصارنا بالدوبلي إن شاء الله”.