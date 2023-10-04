الهجرة إلى أمريكا.. انطلاق التسجيلات في قرعة “green card”

انطلقت، اليوم الأربعاء، المصادف لـ4 أكتوبر، التسجيلات بقرعة “green card”، للراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووضعت الولايات المتحدة الأمريكية، شروطا لكل راغب في الهجرة إلى أمريكا عبر التسجيل بقرعة “green card”. حيث سيتم فتح باب التسجيل برنامج القرعة من 4 أكتوبر إلى 10 نوفمبر القادم.

وللتسجيل في برنامج “green card”، يجب أن يتوفر شرط أساسي وهو حيازة طالب التأشيرة لشهادة البكالوريا، وجواز سفر ساري المفعول لطالب التأشيرة.

كما أشارت السفارة إلى أن فترة التسجيل في البرنامج لهذه السنة ستكون بداية من يوم الأربعاء القادم الموافق لـ4 أكتوبر إلى غاية 10 نوفمبر من السنة الجارية.

الشروط..

وأكدت السفارة، أنه لهذا العام، تم إدراج متطلب جديد متمثل في ضرورة حيازة طالب الهجرة المتنوعة لجواز سفر ساري المفعول.

كما يجب ألا يقل عمر المتقدم في لوتري أمريكا عن ‏18 عامًا. وتوضيح الحالة الاجتماعية.

ويشترط ‏قضاء 12 عامًا بالتعليم على الأقل، وهو ما يعادل شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلومات. و‏إحضار صورة حديثة الالتقاط لم يمض عليها أكثر من 6 أشهر.

للإشارة، يكون التسجيل لهذا العام، مجانياً، ولا يترتب عنه أي دفع للرسوم عند تقديم الطلب على الموقع الالكتروني. كما ينبغي إدراج جميع أفراد الأسرة من الزوج أو الزوجة والأبناء القصّر في الطلب. مع العلم أن هجرة جميع أفراد الأسرة ليس إلزاميا.