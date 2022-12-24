الهجرة إلى أمريكا.. هذا ترتيب الجزائر من حيث الحصول على التأشيرات

ذكر التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لـ2021، أن إجمالي عدد تأشيرات الهجرة للولايات المتحدة عالميا حوالي 285 ألفا.

ووفقا للتقرير، جاءت الجزائر في المرتبة الخامسة بـ1922 تأشيرة، تليها لبنان بـ 1543 تأشيرة والسودان 783 تأشيرة. أما الدولة العربية الأولى هي اليمن بالحصول على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا، يليها المغرب ثم الأردن.

وجاء ترتيب الدول العربية التي حصل مواطنوها على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا لعام 2021. اليمن 4770 تأشيرة، المغرب 3585 تأشيرة، الأردن 2785 تأشيرة، مصر 2230 تأشيرة ، الجزائر 1922 تأشيرة، لبنان 1543 تأشيرة. السودان 783 تأشيرة، سوريا 757 تأشيرة، الصومال 724 تأشيرة، السعودية 701 تأشيرة، الإمارات 598 تأشيرة، العراق 576 تأشيرة. الكويت 412 تأشيرة، تونس 298 تأشيرة، ليبيا 233 تأشيرة، قطر 190 تأشيرة، جيبوتي 80 تأشيرة، البحرين 66 تأشيرة، موريتانيا 62 تأشيرة، سلطنة عمان 38 تأشيرة.