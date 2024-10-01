الهجرة إلى أمريكا.. هذا موعد انطلاق التسجيلات وأهم الشروط

تفتح الولايات المتحدة الأمريكية أبوابها مرة أخرى للمواطنين من جميع أنحاء العالم لمحاولة الحصول على البطاقة الخضراء. حيث ستنطلق التسجيلات للحملة الجديدة اعتبارًا من يوم غد الأربعاء 2 أكتوبر 2024.

وتسمح هذه الوثيقة الرسمية للمواطن الأجنبي بالعيش والعمل في الولايات المتحدة بشكل دائم.

ويسمح برنامج قرعة تأشيرة التنوع لعدد محدود من مواطني البلدان المؤهلة بالحصول على البطاقة الخضراء.

وستستمر التسجيلات حتى 5 نوفمبر 2024، وذلك للسماح للأشخاص الذين يستوفون معايير الأهلية بالحصول على البطاقة الخضراء.

ويمنح البرنامج ما يصل إلى 50000 تأشيرة هجرة كل عام للأشخاص الذين يستوفون شروط الأهلية. كما يسمح القانون باختيار إدخال شخص واحد فقط ضمن البرنامج.

علاوة على ذلك، سيتم استبعاد الأشخاص الذين لديهم أكثر من تسجيل واحد في كل موسم للحصول على تأشيرة التنوع تلقائيًا.

وتتم التسجيلات إلكترونيا عبر الموقع: https://dvprogram.state.gov/

ما هي معايير الأهلية؟

بالإضافة إلى الجنسية، يجب على الراغبين في التسجيل تلبية عدة معايير أخرى. بما في ذلك متطلبات التعليم والخبرة المهنية.

علاوة على ذلك، يجب أن يكون المرشح حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتمتع المرشح بخبرة مهنية لا تقل عن سنتين، وهو ما يتطلب ممارسة ما لا يقل عن سنتين من التدريب أو الخبرة. يحدد هذان المعياران أهلية مقدم الطلب لبرنامج تأشيرة التنوع.

واعتمادًا على عدد التأشيرات المتاحة لكل دولة، والتي تظهر في قائمة الدول المؤهلة لهذا البرنامج. ستقوم السلطات الأمريكية باختيار الفائزين عشوائيًا.

في نهاية عملية الاختيار، يجب على المشاركين في برنامج DV-2026 الذهاب إلى الموقع واستخدام رمز التأكيد الخاص بهم. للتحقق مما إذا كان طلبهم قد تم اختياره لعام 2026. فيما سيتم الإعلان عن النتائج في ماي 2025.