الهجرة إلى أوروبا.. سياسة جديدة خلال أيام

عادت قضية إصلاح سياسة الهجرة، في أوروبا إلى الواجهة، وهذا بعد أن أكدت ألمانيا تأييدها لها، التي كانت ترفضها. حيث أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي عن تفاؤلهم حيال إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة.

ومن جهتها، قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون بعد اجتماع وزراء داخلية الاتحاد، بخصوص الهجرة، إنه لا “عقبات رئيسية” قائمة بشأن هذه القضية الشائكة”. و”إن اتفاقا رسميا سيتم التوصل إليه “في غضون أيام”.

الهجرة إلى أوروبا.. الاتحاد يستقبل ربع مليون شخص في 2023

وأضافت يوهانسون في مؤتمر صحفي ببروكسل أن دول الاتحاد استقبلت أكثر من ربع مليون شخص خلال هذا العام. أغلبهم وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وأن عدد طلبات اللجوء حاليا تجاوزت 600 ألف وهناك ضغط على كثير من دول الاتحاد للتعامل مع الملف.

الهدف من إصلاح سياسة الهجرة

ويهدف الإصلاح الذي عرض قبل 3 سنوات إلى تقاسم بلدان الاتحاد الأوروبي عبء الاهتمام بالوافدين. إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين خصوصا من إيطاليا أو اليونان. وإما المساهمة ماليا لدعم البلدان التي تقوم بذلك.

وبالمقابل، يهدف الاتحاد الأوروبي إلى تسريع البتّ في طلبات اللجوء لتتم إعادة المهاجرين الذين يعتبرون غير مقبولين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور. وسيتم إطالة الحد الأقصى لفترات احتجاز المهاجرين في المراكز الحدودية البالغة 12 أسبوعا حاليا.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بلادها حصلت على تنازلات تتيح دعم الاتفاق. بعد أن امتنعت عن دعم مسودة سابقة اعتبرتها قاسية للغاية بالنسبة لبعض فئات المهاجرين.