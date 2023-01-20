الهجرة.. تحذيرات من السفارة الكندية بالجزائر

تضاعف الحكومة الكندية برامجها لجذب المزيد من العمال الأجانب من أجل التعامل مع نقص العمالة الذي تعاني منه.

وبهذا الخصوص حذرت سفارة كندا في الجزائر من التزوير فيما يتعلق بالوثائق المقدمة من المرشحين.

وذكرت السفارة الكندية في الجزائر، في بيان نُشر على صفحتها. أن أي شخص يقدم وثائق مزورة أو معلومات كاذبة يرتكب الاحتيال. وعواقبه ستكون وخيمة.

وفقًا لهيئة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية، فإن هذا النوع من الاحتيال يتعلق بالمستندات المزيفة. وأيضًا تلك التي تم تعديلها. على وجه الخصوص: التأشيرات وجوازات السفر ووثائق السفر والدبلومات وشهادات الكفاءة. وكذلك شهادات الميلاد والزواج والطلاق .

بالإضافة إلى ذلك ، وفقًا لـ IRCC، فإن الأشخاص الذين يرتكبون الاحتيال فيما يتعلق بوثائق الهجرة يخاطرون برفض طلباتهم.

وليس هذت فقط. تذكر IRCC أن هؤلاء المحتالين قد يتعرضون لخطر الحظر من الأراضي الكندية لمدة 5 سنوات على الأقل. وسحب وضعهم كمقيم دائم وإبعادهم من كندا.

بالإضافة إلى ذلك ، في ملف آخر ، تنظم سفارة الجزائر في كندا، لشهر فيفري 2023، جلسات إعلامية حول برنامج الدخول السريع.

ويمكن للمهتمين بهذه الجلسات إرسال طلباتهم إلى العنوان التالي: [email protected]=

سيتلقى أولئك الذين تم اختيارهم دعوة لحضور جلسات المعلومات هذه حول برنامج الهجرة الكند Express Entry.بالإضافة إلى ذلك. يجب أن تتضمن الطلبات تفاصيل الاتصال بالشخص، ورمز التصنيف المهني الوطني، وخبرة العمل، ومستوى التعليم والمهارات اللغوية.