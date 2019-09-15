الهجوم على “أرامكو” السعودية يرفع أسعار النفط بـ 19 بالمائة

شهدت أسعار النفط ارتفاعا بنسبة تتراوح بين 17 و19 بالمائة اليوم على خلفية الهجوم على شركة “أرامكو” السعودية فجر أمس.

وتشير معطيات المداولات في البورصات العالمية إلى أن أسعار النفط حلقت بنسبة 17-19 بالمئة، حيث وصل سعر برميل واحد من برنت إلى 71.95 دولار، بينما بلغ سعر النفط من نوع “خام غرب تكساس الامريكي إلى 63.34 دولار.

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر امس، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة “أرامكو” العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة “أنصار الله” الحوثية اليمنية التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما يتجاوز نسبة 50 بالمائة من هذا المعدل في البلاد، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته بشدة الحكومة الإيرانية.