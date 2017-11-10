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الهدف الاول لنيجيريا في الدقيقة 62

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الهدف الاول لنيجيريا في الدقيقة 62
بقلم م. فيصل

 سجل  المنتخب نيجيرياالهدف الاول في الدقيقة 62 من طرف اللاعب أوجو بعد تضييع ماندي امام الشباك فارغة .

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