الهدف الاول لنيجيريا في الدقيقة 62

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة بإيداع شخص الحبس، بتهمة ممارسة الفعل المخل بالحياء على إبنته7 سنوات.
القضية عالجتها فرقة الدرك الوطني بأولاد دراج بالمسيلة، بعد…
أوقفت مصالح أمن سطيف بحر ألأسبوع المنصرم، شخصين مشتبه فيهما، كما تم حجز 6948 وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات.
وكان الموقوفين بصدد نقل المحجوزات على متن…
شُيِّعت أول أمس في جو مهيب جنازة شهيد الواجب الوطني بوعريف محمد إلى مثواه الأخير بمقبرة سيدي عامر بالشلف وسط حضور حاشد.
وكانت السلطات المدنية والعسكرية…
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