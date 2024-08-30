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الهزة الأرضية بخنشلة.. الحماية المدنية تُطمئن

بقلم نادية بن طاهر
الهزة الأرضية بخنشلة.. الحماية المدنية تُطمئن
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أكدت مديرية الحماية المدنية بخنشلة، عدم تسجيل أية خسائر جراء الهزة الأرضية التي ضربت الولاية فجر اليوم الجمعة.

وسجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية صباح هذا اليوم الجمعة. بشدة 3,2 درجات على سلم ريشتر. وحدد مركز الهزة بـ 05 كلم جنوب غرب بلدية بوحمامة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فإنها لم تتلقى أي نداء ولم تسجل أي تدخل لحد الساعة جراء هذه الهزة الأرضية.

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