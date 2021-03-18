الهزة الأرضية بسكيكدة.. إجلاء 3 نساء مصابات بهلع وتشققات ببعض المنازل

أكدت مديرية الحماية المدنية بسكيكدة، إن جميع وحداتها في عمليات تعرف واستطلاع عبر كامل تراب الولاية إثر الهزة الأرضية المسجلة.

وحسب بيان للمديرية، فقد تم اجلاء 3 نساء مصابين بهلع وحالة وإغماء الى مستشفى على متن سيارة الإسعاف.

بالإضافة إلى معاينة بعض المنازل على مستوى مزرعة بوقلوف بريك ببلدية رمضان جمال.

أين تم تسجيل تشققات خفيفة في الجدران وسلالم وأسقف المنازل.

كما تمت معاينة منازل أخرى قديمة بحي بشير بوقادوم ببلدية ودائرة الحروش.

أين سجلت مصالح الحماية، تشققات خفيفة في جدران المنازل المبنية من الطين والقرميد.

وأشار البيان، إلى إن عملية التعرف متواصلة وفرق الدعم متأهبة لأي طارئ.

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