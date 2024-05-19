الهلال الأحمر الإيراني ينفي ما تم تداوله بشأن العثور على المروحية التي تقل الرئيس

نفى الهلال الاحمر الايراني، قبل قليل، ما تم تداوله بشأن العثور على المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.

وأوضح ذات المصدر، أنه نظرا لحساسية الوضع في منطقة الحادث ولتسريع عملية البحث ليلا، ارتفع عدد فرق الإنقاذ إلى 65 فريقا.

كما تم اعلان استنفار الهلال الاحمر ،لقوات الإنقاذ في المحافظات المجاورة لأذربيجان الشرقية وتعزيز القدرة التشغيلية في قرية عوزي، أقرب مكان ممكن للحادث.

وكانت وسائل اعلام دولية قد نقلت عن وكالة رويترز خبر العثور على حطام طائرة الرئيس الإيراني.

وقالت وكالة رويترز انها نقلت خبر العثور على طائرة الرئيس ابراهيم رئيسي عن التلفزيون الإيراني، فيما نفى هذا الاخير خبر العثور على حطام طائرة الرئيس.

وقامت وسائل إعلام بحذف من شريط أخبارها خبر العثور على حطام الطائرة المروحية المفقودة.