الهلال الأحمر الجزائري.. الأبواب مفتوحة أمام المتبرعين

قالت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، أن جميع الأبواب مفتوحة أمام المتواطنين أو حتى المؤسسات لتقديم التبرعات. وهذا بعد الكارثة التي مست كل من سوريا وتركيا جراء الزلزال المدمر.

كما أشارت، حملاوي في تصريح للنهار، إلى أن الوضع في سوريا جد حساس لأنها تحت الحصار. مضيفة أن الأبواب مفتوحة لجميع المساعدات. داعية، الراغبين في التبرع، بعدم تخطي القنوات الطبيعية ولا يخرجون عن نطاق المساعدات الخاصة بهذه الكارثة.