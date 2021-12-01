الهلال الأحمر الجزائري.. انطلاق قافلة تضامنية إلى الصحراء الغربية

أعطت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، إشارة انطلاق قافلة تضامنية من 33 شاحنة محملة بأكثر من 730 طن مواد غذائية. وهذا لمساعدة اللاجئين الصحراويين بالمخيمات.

كما نظم هذه القافلة التضامنية الإنسانية الهلال الأحمر الجزائري بالتنسيق مع الهلال الأحمر الصحراوي. الذي قدم قائمة المواد الغذائية الأساسية والضرورية التي يحتاج إليها سكان مخيمات اللاجئين الصحراويين حاليا.

وأكدت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبليس، على ضرورة “مساعدة السكان الصحراويين لاسيما في فصل الشتاء الذي يتميز بالبرد”. حيث يستدعي توفير مختلف المواد الغذائية الضرورية لتقوية مناعة السكان لمواجهة مختلف الأمراض الموسمية وحماية الصحة العمومية.

وأوضحت بن حبليس أن هذه القافلة التضامنية “تبرع بها مواطنون جزائريون لمساندة الشعب الصحراوي الذي يطالب بالحق في تقرير المصير”. إضافة إلى تحقيق الاستقلال وتحرير أرضه من الاحتلال.

كما ذكرت رئيسة الهلال الأحمر، أن الأعمال التضامنية التي يقوم بها الهلال تدخل في اطار “شيم وتقاليد الشعب الجزائري “المتشبع بالمبادئ الإنسانية الأصيلة النابعة عن الدين الإسلامي الحنيف”.

وكان والي ولاية تندوف محيوت يوسف، في وقت سابق، قد أشرف على إعطاء إشارة إنطلاق قافلة تضامنية موجهة للجمهورية العربية الصحراوية. وحسب مصالح الولاية، فقد تم تنظيم هذه القافلة التضامنية، من طرف الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية.

كما تحمل هذه القافلة، 40 خزانا مائيا و40 لوح شمسيا، حسب ذات المصدر.

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